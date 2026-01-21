Ampel außer Betrieb: Schon wieder heftiger Unfall an dieser Kreuzung

Pirna - Schon wieder kam es am Stadtrand von Pirna zu einem heftigen Unfall ! In den frühen Morgenstunden des Mittwochs sind an der Kreuzung Kastanienallee/S177 zwei Autos kollidiert. Seit Ende vergangener Woche ist dort nach dem Zusammenstoß eines Fahrzeugs mit einem Verteilerkasten die gesamte Ampelanlage außer Betrieb.

An der Kreuzung Kastanienallee/S177 in Pirna hat sich innerhalb kurzer Zeit ein weiterer Crash ereignet. Die Ampelanlage ist derzeit nicht funktionstüchtig. © Marko Förster

Dies wurde nun offenbar einem VW-Fahrer (51) zum Verhängnis, der kurz nach 6.30 Uhr auf die S177 abbiegen wollte. Dabei krachte der Mann mit einem entgegenkommenden Renault zusammen, teilte die Polizei mit.

Die Wucht des Aufpralls schleuderte den weißen Caddy gegen einen weiteren VW, der auf der S177 an der Kreuzung gewartet hatte.

Sowohl der 51-Jährige als auch der Renault Kadjar-Fahrer (56) mussten schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro.