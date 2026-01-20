50.000 Euro Schaden bei Unfall zwischen Citroën und Skoda: Hat die Sonne die Fahrer geblendet?

Trebishain - Zwei Verletzte und rund 50.000 Euro, so das Resultat eines Unfalls , der sich am Dienstagnachmittag im Froburger Ortsteil Trebishain ereignete.

Auf der Kaisershainer Straße in Trebishain ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Skoda und einem Citroën gekommen. © EHL Media

Auf der Kaisershainer Straße kollidierten dort gegen 14.24 Uhr ein Citroën-Transporter und ein Elektroauto der Marke Skoda frontal miteinander.

Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, dass sich die beiden Fahrzeuge auf der vorderen linken Seite erwischten und dabei schwer beschädigt wurden. "Durch einen E-Call aus einem der Fahrzeuge wurden wir auf den Unfall aufmerksam gemacht", sagte Polizeisprecher Moritz Peters gegenüber TAG24.

Wie es zu dem Crash kam, sei bisher noch unklar. Nach Angaben vom Ort des Geschehens könnte jedoch die tief stehende Sonne eine Rolle gespielt haben, indem sie die Fahrer geblendet habe.

Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt.