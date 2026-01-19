Frontal in Lkw gekracht: VW-Fahrerin schwer verletzt

Pirna - Infolge eines Zusammenstoßes mit einem Lkw erlitt eine VW-Fahrerin (43) am Montagmorgen schwere Verletzungen.

Infolge des Frontalzusammenstoßes wurde die VW-Fahrerin (43) schwer verletzt. © Marko Förster

Ein Lastwagenfahrer (47) war gegen 5.30 Uhr auf der Kastanienallee in Richtung Pirna unterwegs und wollte in Höhe der Auffahrt zur S177 nach links abbiegen, wie die Polizeidirektion Dresden am Nachmittag mitteilte.

Dabei kollidierte er mit der entgegenkommenden VW-Fahrerin.

Die 43-Jährige wurde infolge des Unfalls schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Laut Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.