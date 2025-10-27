750
Crash im Erzgebirge: BMW überschlägt sich und landet im Wald
Geyer - Am Sonntagabend hat sich auf der Zwönitzer Straße bei Geyer (Erzgebirge) ein BMW überschlagen.
Kurz vor 22 Uhr kam eine BMW-Fahrerin (22) in Richtung Zwönitz aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab.
Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Wald.
Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in eine Klinik gebracht.
Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Die Zwönitzer Straße musste während der Unfallaufnahme in beiden Richtungen gesperrt werden.
Titelfoto: André März