Crash im Erzgebirge: BMW überschlägt sich und landet im Wald

Geyer - Am Sonntagabend hat sich auf der Zwönitzer Straße bei Geyer ( Erzgebirge ) ein BMW überschlagen.

Der BMW überschlug sich und landete auf dem Dach im Wald. © André März

Kurz vor 22 Uhr kam eine BMW-Fahrerin (22) in Richtung Zwönitz aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab.

Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Wald.

Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in eine Klinik gebracht.