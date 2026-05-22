22.05.2026 07:37 Crash im Erzgebirge: Kia und Toyota krachen zusammen

Unfall in Thalheim (Erzgebirge) am Donnerstagabend: Auf der B180 krachten zwei Autos zusammen.

Von Julian Winkler

Thalheim - Crash auf der B180 in Thalheim (Erzgebirge) am Donnerstagabend! Zwei Autos sind kollidiert, zwei Personen wurden verletzt.

In Thalheim krachten am Donnerstagabend zwei Autos zusammen. Die Feuerwehr war im Einsatz. © André März Laut Polizei geschah der Unfall gegen 20 Uhr. Auf Höhe einer Tankstelle knallte es gewaltig: Ein Kia stieß aus bisher unbekannter Ursache mit einem Toyota zusammen.



Wie ein Polizeisprecher berichtet, wurden zwei Insassen verletzt. Ins Krankenhaus musste glücklicherweise niemand.