Crash im Erzgebirge: Kia und Toyota krachen zusammen
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Thalheim - Crash auf der B180 in Thalheim (Erzgebirge) am Donnerstagabend! Zwei Autos sind kollidiert, zwei Personen wurden verletzt.
Laut Polizei geschah der Unfall gegen 20 Uhr. Auf Höhe einer Tankstelle knallte es gewaltig: Ein Kia stieß aus bisher unbekannter Ursache mit einem Toyota zusammen.
Wie ein Polizeisprecher berichtet, wurden zwei Insassen verletzt. Ins Krankenhaus musste glücklicherweise niemand.
Vor Ort waren Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte. Die B180 musste aufgrund des Unfalls kurzzeitig komplett gesperrt werden.
Titelfoto: André März