Skoda-Fahrerin verliert Kontrolle, Blitzer fällt um

Müglitztal - Heftiger Unfall zur Mittagszeit: Im Müglitztal im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge kollidierte eine 65 Jahre alte Frau am Dienstag mit einem stationären Blitzer. Die Seniorin verletzte sich, die Radarfalle fiel zu Boden.

Am Skoda entstand durch den Unfall Totalschaden. © Daniel Förster

Gegen 13 Uhr war die Frau mit ihrem Skoda Octavia auf der Müglitztalstraße (S178) in Richtung Burkhardtswale/Weesenstein unterwegs.

Offenbar verlor die Autofahrerin aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihren Wagen. Gegenüber TAG24 bestätigte ein Sprecher der Polizei Dresden, dass wohl gesundheitliche Probleme zum Unfall führten.

Das Auto kam nach rechts von der Straße ab, knallte gegen den Blitzerkasten, einen von drei festen Blitzern vor Ort, der durch die Kollision aus der Verankerung gerissen wurde und samt seinem Fundament umstürzte.