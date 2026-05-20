Tödlicher Frontalcrash auf S200: BMW kracht mit Laster zusammen

Lichtenau - Bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Chemnitzer Straße (S200) verlor eine Person ihr Leben.

Auf der S200 krachten ein BMW und ein Laster frontal zusammen. © EHL Media/Dietmar Thomas

Laut Polizei war ein BMW gegen 8.40 Uhr auf der S200 aus Richtung Ottendorf in Richtung Mittweida unterwegs.

Kurz nach der Einmündung Mittweidaer Straße kam der Wagen dann aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und krachte mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Laster auf ein Feld geschleudert und kam dort zum Stehen. Ein nachfolgender Cupra knallte noch gegen den querstehenden BMW.