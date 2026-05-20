Tödlicher Frontalcrash auf S200: BMW kracht mit Laster zusammen
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Lichtenau - Bei einem Unfall am Mittwochmorgen auf der Chemnitzer Straße (S200) verlor eine Person ihr Leben.
Laut Polizei war ein BMW gegen 8.40 Uhr auf der S200 aus Richtung Ottendorf in Richtung Mittweida unterwegs.
Kurz nach der Einmündung Mittweidaer Straße kam der Wagen dann aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und krachte mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.
Durch den heftigen Zusammenstoß wurde der Laster auf ein Feld geschleudert und kam dort zum Stehen. Ein nachfolgender Cupra knallte noch gegen den querstehenden BMW.
"Bei dem Unfall wurde eine Person tödlich und drei weitere Personen schwer verletzt", so die Polizei weiter.
Die S200 musste voll gesperrt werden.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas