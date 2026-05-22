Großeinsatz nach schwerem Arbeitsunfall: Lagerhalle eingestürzt

Wurzen - Alle Hände voll zu tun für die Einsatzkräfte! Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Freitagmorgen in einem Ortsteil von Wurzen.

Auf diesem Gelände soll sich der Unfall zugetragen haben. © Medienportal-Grimma

Eine Arbeitshalle ist auf einem Betriebsgelände in der Straße Am Wachtelberg in Dehnitz zum Teil eingestürzt, bestätigte Polizeisprecher Paul Engelmann auf Anfrage von TAG24.

Gegen 7.31 Uhr wurde der Unfall gemeldet. Ersten Informationen zufolge war ein Lkw an der Hallenkonstruktion hängen geblieben.

Neben Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk (THW) sind ein Rettungshubschrauber sowie der Kran einer Firma aus Brandis im Einsatz.