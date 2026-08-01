Vollsperrung nach Unfall im Erzgebirge: VW kracht gegen mehrere Bäume

Johanngeorgenstadt - Die S272 bei Johanngeorgenstadt ( Erzgebirge ) musste am Freitagabend nach einem Unfall voll gesperrt werden.

Der VW knallte gegen mehrere Bäume. © Niko Mutschmann

Gegen 22.30 Uhr kam ein VW-Fahrer zwischen Johanngeorgenstadt und Erlabrunn aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte gegen mehrere Bäume.

Nach ersten Informationen von vor Ort wurden zwei Personen vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Neben der Polizei waren die Feuerwehr Johanngeorgenstadt, zwei Rettungswagen sowie ein Notarzt im Einsatz.

Laut Einsatzleiter Mario Unger von der Feuerwehr Johanngeorgenstadt mussten die Einsatzkräfte einen auf dem Fahrzeug liegenden Baum zersägen, um das Auto vollständig bergen zu können.