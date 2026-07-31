Übersah er die Absperrung? Biker prallt gegen Zaun und stürzt
Zschorlau - Nach einem schweren Unfall am Freitagabend im Erzgebirge musste ein Motorradfahrer mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 18.30 Uhr auf der gesperrten S274 (Karlsbader Straße) in Zschorlau.
Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Motorradfahrer offenbar die eingerichtete Straßensperrung, prallte gegen den aufgestellten Zaun und stürzte.
Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Zschorlau mitteilte, wurde der Verletzte beim Eintreffen der Feuerwehr bereits vom Rettungsdienst versorgt.
Die Einsatzkräfte unterstützten die medizinische Versorgung, stellten den Brandschutz sicher, banden auslaufende Betriebsmittel und sicherten die Unfallstelle ab.
Aufgrund seiner Verletzungen musste der Biker mit dem Rettungshubschrauber Christoph 46 in ein Krankenhaus geflogen werden.
Zur Klärung der genauen Unfallursache hat der Verkehrsunfalldienst die Ermittlungen aufgenommen. Auch Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor.
Die Staatsstraße war aufgrund des Zschorlauer Dreiecksrennen gesperrt. Derzeitigen Informationen zufolge war der Verletzte aber kein Teilnehmer des Events.
Titelfoto: Niko Mutschmann