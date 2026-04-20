Crash in Lauta! Volvo-Fahrerin nimmt Sattelzug die Vorfahrt

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In Lauta hat es am Montagmittag einen Unfall gegeben, nachdem eine Volvo-Fahrerin einem Sattelzug die Vorfahrt genommen hat.

Von Emelie Herrmann

Lauta - Am Montagmittag hat eine Autofahrerin (49) einem Sattelzug in Lauta (Landkreis Bautzen) die Vorfahrt genommen. Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen.

In Lauta hat es am Montagmittag zwischen einem Lkw und einem Volvo gekracht.
In Lauta hat es am Montagmittag zwischen einem Lkw und einem Volvo gekracht.  © xcitepress/Vivian Opitz

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war die Frau mit ihrem Volvo XC60 gegen 12.10 Uhr auf der Friedrich-Engels-Straße unterwegs.

Als sie auf die Senftenberger Straße abbiegen wollte, krachte sie in den heranfahrenden Laster.

Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren schnell vor Ort und versorgten die 49-Jährige. Sie musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die 49-jährige Volvo-Fahrerin musste infolge des Unfalls ins Krankenhaus gebracht werden.
Die 49-jährige Volvo-Fahrerin musste infolge des Unfalls ins Krankenhaus gebracht werden.  © xcitepress/Vivian Opitz

Der 47 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.

Titelfoto: xcitepress/Vivian Opitz

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