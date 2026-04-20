Crash in Lauta! Volvo-Fahrerin nimmt Sattelzug die Vorfahrt
Lauta - Am Montagmittag hat eine Autofahrerin (49) einem Sattelzug in Lauta (Landkreis Bautzen) die Vorfahrt genommen. Es kam zum Crash zwischen den beiden Fahrzeugen.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage bestätigte, war die Frau mit ihrem Volvo XC60 gegen 12.10 Uhr auf der Friedrich-Engels-Straße unterwegs.
Als sie auf die Senftenberger Straße abbiegen wollte, krachte sie in den heranfahrenden Laster.
Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren schnell vor Ort und versorgten die 49-Jährige. Sie musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.
Der 47 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.
Titelfoto: xcitepress/Vivian Opitz