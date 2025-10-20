Crash in Mittelsachsen! Audi schrottet Simson

Königshain-Wiederau - Im Ortsteil Topfseifersdorf im Landkreis Mittelsachsen krachte es Montagnachmittag heftig: Gegen 14 Uhr sind auf der Hauptstraße ein Audi und einem Simson-Moped bei einem Unfall zusammengestoßen.

Am Audi entstand ein erheblicher Schaden. © EHL Media/Dietmar Thomas

Nach ersten Erkenntnissen wollte der 32-jährige Audi-Fahrer nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Simson-Fahrer (15).

Der Jugendliche prallte in die Seite des Autos und stürzte auf die Fahrbahn.

Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Mopedfahrer und brachten ihn ins Krankenhaus.

Sowohl der Audi als auch die Simson wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt.