Crash in Mittelsachsen: Transporter und Skoda krachen zusammen

Am Samstag kam es in Großweitzschen (Landkreis Mittelsachsen) auf der Westewitzer Straße zu einem Unfall zwischen einem Transporter und einem Skoda.

Von Claudia Ziems

Großweitzschen - Crash am Samstagnachmittag in Großweitzschen (Landkreis Mittelsachsen)! Gegen 16.20 Uhr krachten auf der Westewitzer Straße ein Transporter und ein Skoda aus noch ungeklärter Ursache zusammen.

Auf der Westewitzer Straße kam es am Nachmittag zu dem Crash.  © EHL Media/Justin Kurowski

Nach ersten Informationen vom Unfallort wurde die Skoda-Fahrerin verletzt, anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und der Transporter-Fahrer erlitt einen Schock.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt.

Auch der Skoda wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt.  © EHL Media/Justin Kurowski

Die Feuerwehren aus Mockritz und Gallschutz waren mit insgesamt 14 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

