868
Crash in Mittelsachsen: Transporter und Skoda krachen zusammen
Großweitzschen - Crash am Samstagnachmittag in Großweitzschen (Landkreis Mittelsachsen)! Gegen 16.20 Uhr krachten auf der Westewitzer Straße ein Transporter und ein Skoda aus noch ungeklärter Ursache zusammen.
Nach ersten Informationen vom Unfallort wurde die Skoda-Fahrerin verletzt, anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und der Transporter-Fahrer erlitt einen Schock.
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt.
Die Feuerwehren aus Mockritz und Gallschutz waren mit insgesamt 14 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz.
Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.
Titelfoto: EHL Media/Justin Kurowski