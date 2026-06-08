Crash nach Überholmanöver: Motorrad prallt frontal in Toyota
Müglitztal - Am Sonntagnachmittag kam es im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nach einem Überholmanöver zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Toyota.
Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 bestätigte, war eine 83-jährige Toyota-Fahrerin am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der Staatsstraße 178 zwischen Glashütte und Schlottwitz unterwegs, als sie zum Überholen eines Radfahrers ansetzte.
Beim Ausscheren auf die Gegenfahrbahn übersah die Frau offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer.
Dieser versuchte noch auszuweichen. Als jedoch auch die Autofahrerin in dieselbe Richtung lenkte, kam es zum Frontalzusammenstoß.
Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt
Der Motorradfahrer wurde gegen die Windschutzscheibe des Toyotas geschleudert und blieb anschließend schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er wurde in eine Klinik gebracht.
Zur Verletzung der 83-jährigen Toyota-Fahrerin liegen bislang keine Informationen vor. Der Radfahrer blieb jedoch bei dem Unfall unverletzt.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.
Sowohl der Toyota als auch das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Zum entstandenen Sachschaden gibt es bislang keine Angaben.
Titelfoto: Marko Förster