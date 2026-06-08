Crash nach Überholmanöver: Motorrad prallt frontal in Toyota

Müglitztal - Am Sonntagnachmittag kam es im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nach einem Überholmanöver zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Toyota.

Der Motorradfahrer prallte frontal mit seiner Maschine gegen den Toyota. © Marko Förster

Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 bestätigte, war eine 83-jährige Toyota-Fahrerin am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der Staatsstraße 178 zwischen Glashütte und Schlottwitz unterwegs, als sie zum Überholen eines Radfahrers ansetzte.

Beim Ausscheren auf die Gegenfahrbahn übersah die Frau offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Dieser versuchte noch auszuweichen. Als jedoch auch die Autofahrerin in dieselbe Richtung lenkte, kam es zum Frontalzusammenstoß.