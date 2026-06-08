Crash nach Überholmanöver: Motorrad prallt frontal in Toyota

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Am Sonntagnachmittag kam es im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nach einem Überholmanöver zu einem schweren Zusammenstoß zwischen Motorrad und Toyota.

Von Lea Schober

Müglitztal - Am Sonntagnachmittag kam es im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge nach einem Überholmanöver zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Toyota.

Der Motorradfahrer prallte frontal mit seiner Maschine gegen den Toyota.
Der Motorradfahrer prallte frontal mit seiner Maschine gegen den Toyota.  © Marko Förster

Wie die Polizei Dresden auf Anfrage von TAG24 bestätigte, war eine 83-jährige Toyota-Fahrerin am Sonntagnachmittag gegen 16.40 Uhr auf der Staatsstraße 178 zwischen Glashütte und Schlottwitz unterwegs, als sie zum Überholen eines Radfahrers ansetzte.

Beim Ausscheren auf die Gegenfahrbahn übersah die Frau offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer.

Dieser versuchte noch auszuweichen. Als jedoch auch die Autofahrerin in dieselbe Richtung lenkte, kam es zum Frontalzusammenstoß.

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt

Der Motorradfahrer wurde verletzt in eine Klinik gebracht.
Der Motorradfahrer wurde verletzt in eine Klinik gebracht.  © Marko Förster

Der Motorradfahrer wurde gegen die Windschutzscheibe des Toyotas geschleudert und blieb anschließend schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Zur Verletzung der 83-jährigen Toyota-Fahrerin liegen bislang keine Informationen vor. Der Radfahrer blieb jedoch bei dem Unfall unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Bühne frei für den Theatersommer in Sachsen
Sachsen Bühne frei für den Theatersommer in Sachsen

Sowohl der Toyota als auch das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zum entstandenen Sachschaden gibt es bislang keine Angaben.

Titelfoto: Marko Förster

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