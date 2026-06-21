Crash zwischen Oldtimer und Motorrad: Vollsperrung, Hubschrauber im Einsatz
Grimma - Ein Rettungshubschrauber kam am frühen Sonntagnachmittag zum Einsatz, nachdem ein Oldtimer und ein Motorrad in einem Ortsteil von Grimma zusammengekracht waren.
Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24 bestätigte, ging der Notruf über den Unfall in Kleinbardau gegen 13 Uhr bei den Beamten ein.
Die genauen Hintergründe waren noch nicht bekannt, mindestens eine Person soll sich verletzt haben.
Laut Informationen vom Ort des Geschehens soll es sich um einen Vorfahrtsfehler in einem Kreuzungsbereich gehandelt haben. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.
Die Kleinbardauer Hauptstraße zwischen der Straße Zur Alten Schmiede und der Bernbrucher Straße in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Medienportal Grimma