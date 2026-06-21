Crash zwischen Oldtimer und Motorrad: Vollsperrung, Hubschrauber im Einsatz

Grimma - Ein Rettungshubschrauber kam am frühen Sonntagnachmittag zum Einsatz, nachdem ein Oldtimer und ein Motorrad in einem Ortsteil von Grimma zusammengekracht waren.

Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. © Medienportal Grimma

Wie ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage von TAG24 bestätigte, ging der Notruf über den Unfall in Kleinbardau gegen 13 Uhr bei den Beamten ein.

Die genauen Hintergründe waren noch nicht bekannt, mindestens eine Person soll sich verletzt haben.

Laut Informationen vom Ort des Geschehens soll es sich um einen Vorfahrtsfehler in einem Kreuzungsbereich gehandelt haben. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

