Crash beim Überholen: Hyundai kracht in Traktorgespann

Zwönitz - Dieses Überholmanöver am Dienstagnachmittag im Erzgebirge ging schief! Als ein Traktor-Fahrer in einen Feldweg abbiegen wollte, scherte ein Hyundai-Fahrer zum Überholen aus. Eine Kollision konnte nicht mehr verhindert werden.

Der Traktor-Fahrer wollte in einen Feldweg abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. © André März

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, wurde der Unfall, der sich auf der S233 zwischen den Zwönitzer Ortsteilen Günsdorf und Hormersdorf ereignete, um kurz nach 14 Uhr gemeldet.

In einer langgezogenen Rechtskurve wollte der Traktor-Fahrer auf einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah er offenbar den zum Überholen ausgescherten Hyundai, die beiden Fahrzeuge krachten zusammen.

TAG24-Informationen zufolge löste der Zusammenprall auf der Beifahrerseite des Hyundai die Airbags aus, wodurch das automatische E-Call-System aktiviert und ein Notruf ausgelöst wurde.

Derzeit noch unbestätigten Informationen zufolge wurde der Hyundai-Fahrer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Traktorgespanns blieb offenbar unverletzt.

Durch den Unfall wurde laut Polizeisprecher auch die Fahrbahn beschädigt. Die S233 bleibt voraussichtlich noch bis 18.30 Uhr voll gesperrt.