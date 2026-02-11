"Dackel"-Crash in Radebeul: Lößnitzgrundbahn stößt gegen Opel

Radebeul - Die kultige Schmalspurbahn aus Radebeul war am Mittwochvormittag in einen Unfall verwickelt.

Am Mittwochvormittag verunfallte die Lößnitzgrundbahn auf ihrem Weg nach Radeburg. (Archivfoto) © Christian Juppe

Laut einer Mitteilung der Polizei kam es am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr an der Pestalozzistraße in Radebeul zu einem Zusammenstoß zwischen dem "Lößnitzdackel" und einem Opel Corsa.

Die 69-jährige Opelfahrerin fuhr demzufolge auf dem Steinbachweg über die Gleise der Lößnitzgrundbahn, wobei sie anscheinend den herannahenden Zug übersah, der soeben in Richtung Radeburg fuhr.