1.432
"Dackel"-Crash in Radebeul: Lößnitzgrundbahn stößt gegen Opel
Radebeul - Die kultige Schmalspurbahn aus Radebeul war am Mittwochvormittag in einen Unfall verwickelt.
Laut einer Mitteilung der Polizei kam es am Mittwochvormittag gegen 10.30 Uhr an der Pestalozzistraße in Radebeul zu einem Zusammenstoß zwischen dem "Lößnitzdackel" und einem Opel Corsa.
Die 69-jährige Opelfahrerin fuhr demzufolge auf dem Steinbachweg über die Gleise der Lößnitzgrundbahn, wobei sie anscheinend den herannahenden Zug übersah, der soeben in Richtung Radeburg fuhr.
Glücklicherweise wurde niemand bei dem Unfall verletzt.
Der durch den Zusammenstoß entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen der Polizei zufolge auf rund 4000 Euro.
Titelfoto: Christian Juppe