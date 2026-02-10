Schwerer Crash in Nordsachsen: 71-Jähriger verstirbt noch am Unfallort
Schönwölkau - Ein Verkehrsunfall in Nordsachsen endete am Montagmittag tödlich. Wie es dazu kommen konnte, wird aktuell ermittelt.
Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig am Dienstagmorgen auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurde der Unfall gegen 12.50 Uhr gemeldet.
Nach ersten Informationen war ein 52-Jähriger mit seinem BMW X1 auf der S4 zwischen Schönwölkau/OT Mocherwitz und Delitzsch unterwegs.
Der Mann fuhr auf der Spur in Richtung Mocherwitz, geriet dann aber aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr.
Dort kollidierte er frontal mit einem Volkswagen Passat. Dessen 71-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.
Einsatzkräfte versorgten die beiden Fahrer und sicherten die Unfallstelle ab. Der 52-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.
Nach dem Unfall kam es auf der S4 zu Verkehrseinschränkungen. Ersten Schätzungen zufolge entstand Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.
Titelfoto: Montage: 7aktuell.de | Eric Pannier