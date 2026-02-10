Schwerer Crash in Nordsachsen: 71-Jähriger verstirbt noch am Unfallort

Schönwölkau - Ein Verkehrsunfall in Nordsachsen endete am Montagmittag tödlich. Wie es dazu kommen konnte, wird aktuell ermittelt.

Fotos von der Unfallstelle zeigen, wie heftig beide Fahrzeuge zusammenstießen. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Leipzig am Dienstagmorgen auf TAG24-Anfrage bestätigte, wurde der Unfall gegen 12.50 Uhr gemeldet.

Nach ersten Informationen war ein 52-Jähriger mit seinem BMW X1 auf der S4 zwischen Schönwölkau/OT Mocherwitz und Delitzsch unterwegs.

Der Mann fuhr auf der Spur in Richtung Mocherwitz, geriet dann aber aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr.

Dort kollidierte er frontal mit einem Volkswagen Passat. Dessen 71-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.