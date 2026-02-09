760
Unfall auf Staatsstraße: Transporter knallt gegen Bäume
Lichtenau - Unfall auf der S200 bei Lichtenau! Ein Transporter knallte hier gegen eine Baumgruppe.
Am Sonntagmorgen kam ein Transporter-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache auf der Sachsenstraße von der Fahrbahn ab.
Der Wagen knallte gegen eine Baumgruppe.
Der Fahrer wurde laut Feuerwehr leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.
An der Unfallstelle waren Polizei, die Feuerwehr Oberlichtenau und der Rettungsdienst im Einsatz.
Die Ermittlungen zum Unfall laufen.
Titelfoto: Harry Härtel