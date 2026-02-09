 760

Unfall auf Staatsstraße: Transporter knallt gegen Bäume

Am Sonntagmorgen kam ein Transporter-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache auf der S200/Sachsenstraße von der Fahrbahn ab und knallte gegen eine Baumgruppe.

Von Claudia Ziems

Lichtenau - Unfall auf der S200 bei Lichtenau! Ein Transporter knallte hier gegen eine Baumgruppe.

© Harry Härtel

Der Wagen knallte gegen eine Baumgruppe.

Der Fahrer wurde laut Feuerwehr leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

An der Unfallstelle waren Polizei, die Feuerwehr Oberlichtenau und der Rettungsdienst im Einsatz.

Die Ermittlungen zum Unfall laufen.

Titelfoto: Harry Härtel

