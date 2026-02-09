Unfall auf Staatsstraße: Transporter knallt gegen Bäume

Lichtenau - Unfall auf der S200 bei Lichtenau! Ein Transporter knallte hier gegen eine Baumgruppe.

Der Transporter knallte gegen eine Baumgruppe. © Harry Härtel

Am Sonntagmorgen kam ein Transporter-Fahrer aus noch ungeklärter Ursache auf der Sachsenstraße von der Fahrbahn ab.

Der Wagen knallte gegen eine Baumgruppe.

Der Fahrer wurde laut Feuerwehr leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.