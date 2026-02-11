 637

Unfall im Erzgebirge: BMW kracht in Opel, eine Person verletzt

Bei einem Unfall am Dienstagabend im Erzgebirge wurde eine Person leicht verletzt.

Von Sarah Fuchs

Schwarzenberg - Bei einem Unfall am Dienstagabend im Erzgebirge wurde eine Person leicht verletzt.

Beide Autos wurden stark beschädigt.
Ein 19-jähriger BMW-Fahrer war gegen 22.40 Uhr auf der Straße des 18. März (B101) in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als er aus bisher noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet.

Dort krachte er mit einem entgegenkommenden Opel zusammen.

Wie die Polizei mitteilte, war der Opel mit mehreren Personen besetzt. Leicht verletzt wurde jedoch nur der 43-jährige Fahrer. Auch der 19-Jährige blieb offenbar unverletzt.

Die Feuerwehr Schwarzenberg, Hauptwache, sicherte die Unfallstelle ab, leuchtete den Bereich aus und band auslaufende Betriebsmittel.

Während der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die B101 voll gesperrt.

Der Opel-Fahrer wurde leicht verletzt.
Die entstandene Sachschadenssumme liegt laut Polizeiangaben im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

