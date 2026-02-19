889
Das ging nochmal glimpflich aus: Mit Kindern gegen Baum gekracht
Großharthau (Sachsen) - Das ging nochmal glimpflich aus.
Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr war der Fahrer (52) eines Volkswagens nahe Radeberg von Seeligstadt Richtung Fischbach unterwegs.
Doch dort verlor er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.
Glücklicherweise verletzte der Fahrer sich dabei nur leicht, auch die drei Kinder (11, 11, 5) im Auto kamen ohne schwere Verletzungen davon.
Am Volkswagen schätzt die Polizei den Sachschaden auf 10.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt zur Ursache.
