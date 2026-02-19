Das ging nochmal glimpflich aus: Mit Kindern gegen Baum gekracht

Großharthau (Sachsen) - Das ging nochmal glimpflich aus.

Der Volkswagen war am gestrigen Abend frontal gegen einen Baum gekracht. © Domenic Prater/xcitePress

Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr war der Fahrer (52) eines Volkswagens nahe Radeberg von Seeligstadt Richtung Fischbach unterwegs.

Doch dort verlor er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.