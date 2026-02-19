 889

Das ging nochmal glimpflich aus: Mit Kindern gegen Baum gekracht

Der Fahrer verlor aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug in Großharthau.

Von Eric Hofmann

Großharthau (Sachsen) - Das ging nochmal glimpflich aus.

Der Volkswagen war am gestrigen Abend frontal gegen einen Baum gekracht.
Der Volkswagen war am gestrigen Abend frontal gegen einen Baum gekracht.  © Domenic Prater/xcitePress

Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr war der Fahrer (52) eines Volkswagens nahe Radeberg von Seeligstadt Richtung Fischbach unterwegs.

Doch dort verlor er aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Glücklicherweise verletzte der Fahrer sich dabei nur leicht, auch die drei Kinder (11, 11, 5) im Auto kamen ohne schwere Verletzungen davon.

Am Volkswagen schätzt die Polizei den Sachschaden auf 10.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst ermittelt zur Ursache.

Titelfoto: Domenic Prater/xcitePress

