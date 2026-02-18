Winter-Unfälle in Sachsen: Laster rutscht von Straße, Transporter knallt gegen Hauswand

Falkenstein/Vogtland - Verschneite Straßen, glatte Fahrbahnen: Der Winter hat Sachsen weiterhin im Griff. Im Vogtland rutschte am Mittwochvormittag ein Laster von der Straße. In Mittelsachsen krachte ein Transporter gegen eine Hauswand.

Ein Lkw rutschte von der B169 bei Falkenstein (Vogtland). © Pastierovic

Der Unfall geschah auf der B169 bei Falkenstein. Kurz nach einer Kurve geriet der Laster von der Fahrbahn und blieb im Straßengraben stecken.



Polizei und Feuerwehr rückten an. Eine Person wurde laut ersten Informationen verletzt.

Auch im Landkreis Mittelsachsen krachte es am Mittwochmorgen. Gegen 8.45 Uhr schlitterte ein Transporter von der B175 in Geringswalde. Das Fahrzeug stieß gegen eine Hauswand. Verletzt wurde laut ersten Informationen niemand.

Dennoch entstand sowohl am Gebäude als auch am Transporter ein Sachschaden.

Aktuell kommt es vor allem im Erzgebirge und im Vogtland weiterhin zu Schneefall. Autofahrer sollten dementsprechend vorsichtig fahren.