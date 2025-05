Schlimmer Frontalcrash zwischen Lkw und Transporter in Sachsen

Doberschütz - Heftiger Unfall in Nordsachsen: Am Mittwochnachmittag sind ein Transporter und ein Lastwagen auf einer Kreisstraße frontal zusammengekracht.

Der Transporter war nach dem Crash nur noch ein Trümmerhaufen.

Das Unglück geschah kurz nach 14 Uhr auf der K7402, einer Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Wöllnau und Mörtitz auf Höhe des Örtchens Rote Jahne.

Wie Polizeisprecher Chris Graupner am Donnerstag erklärte, war der Fahrer (47) des VW-Transporters in Richtung Mörtitz unterwegs, als er in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und mit dem entgegenkommenden Lkw zusammengekracht sei.

Sowohl dessen 42-jähriger Fahrer als auch der mutmaßliche Unfallverursacher erlitten schwere Verletzungen - sie wurden zur stationären Behandlung im Krankenhaus aufgenommen.

"Der Beifahrer (49) des Lkw wurde leicht verletzt und ambulant behandelt. Weitere Insassen blieben unverletzt", so Graupner weiter.