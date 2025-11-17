 1.218

Drama in Freital: 12-Jährige von BMW erfasst

Am Montagnachmittag wurde ein 12-jähriges Mädchen in Freital von einem BMW erfasst und verletzt.

Von Isabel Klemt

Freital - Am Montagnachmittag wurde ein zwölf Jahre altes Mädchen in Freital von einem BMW erfasst und verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.  © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden auf Anfrage von TAG24 mitteilte, wollte das Kind gegen 15.50 Uhr die Coschützer Straße überqueren und übersah offenbar den herannahenden BMW.

Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, woraufhin das Mädchen vom rechten Außenspiegel getroffen wurde.

Durch den Aufprall wurde die 12-Jährige verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Das Mädchen wurde vom rechten Außenspiegel getroffen.
Das Mädchen wurde vom rechten Außenspiegel getroffen.  © Roland Halkasch

Der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Angaben zum Sachschaden liegen bisher nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Roland Halkasch

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: