Drama in Freital: 12-Jährige von BMW erfasst

Freital - Am Montagnachmittag wurde ein zwölf Jahre altes Mädchen in Freital von einem BMW erfasst und verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. © Roland Halkasch

Wie die Polizeidirektion Dresden auf Anfrage von TAG24 mitteilte, wollte das Kind gegen 15.50 Uhr die Coschützer Straße überqueren und übersah offenbar den herannahenden BMW.

Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, woraufhin das Mädchen vom rechten Außenspiegel getroffen wurde.

Durch den Aufprall wurde die 12-Jährige verletzt und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.