 864

Haltesignal ignoriert: Trabi-Fahrer kracht gegen Schranke und fährt davon

Am Sonntagnachmittag krachte ein Trabi-Fahrer in Ottendorf-Okrilla gegen eine Bahnschranke und flüchtete anschließend.

Von Isabel Klemt

Ottendorf-Okrilla - Am Sonntagnachmittag krachte ein Trabi-Fahrer in Ottendorf-Okrilla gegen eine Bahnschranke und flüchtete anschließend.

Der 76-jährige Trabi-Fahrer ignorierte das rote Lichtsignal und krachte gegen die Schranke. (Symbolbild)
Der 76-jährige Trabi-Fahrer ignorierte das rote Lichtsignal und krachte gegen die Schranke. (Symbolbild)  © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Polizeidirektion Görlitz und die Bundespolizeiinspektion Dresden berichten, war der 76-jährige Trabant-Fahrer gegen 13.25 Uhr auf der Dresdner Straße unterwegs, als er trotz rotem Lichtsignal einen Bahnübergang überquerte und dabei mit der sich senkenden Schranke zusammenstieß.

Anschließend flüchtete er unerlaubt vom Unfallort, ohne den Vorfall zu melden.

Eine Streife der Bundespolizei Dresden konnte vor Ort Glassplitter und die Gummiumrahmung einer Frontscheibe sicherstellen sowie die beschädigte Schranke dokumentieren.

UFO-Alarm in Sachsen! Unbekanntes Objekt abgestürzt und spurlos verschwunden
Vogtland UFO-Alarm in Sachsen! Unbekanntes Objekt abgestürzt und spurlos verschwunden

Der Straßenverkehr wurde währenddessen von der Landespolizei geregelt. Der Vorfall führte zu insgesamt 56 Minuten Verspätung bei sieben Nahverkehrszügen.

Der 76-jährige Trabant-Fahrer stellte sich schließlich der Polizei. (Symbolbild)
Der 76-jährige Trabant-Fahrer stellte sich schließlich der Polizei. (Symbolbild)  © 123RF/varbenov

Erst gegen 15.30 Uhr stellte sich der Mann schließlich im Polizeirevier Kamenz.

Der 76-Jährige muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor Gericht verantworten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Titelfoto: Bildmontage: Hauke-Christian Dittrich/dpa, 123rf/varbenov

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: