Haltesignal ignoriert: Trabi-Fahrer kracht gegen Schranke und fährt davon

Ottendorf-Okrilla - Am Sonntagnachmittag krachte ein Trabi-Fahrer in Ottendorf-Okrilla gegen eine Bahnschranke und flüchtete anschließend.

Der 76-jährige Trabi-Fahrer ignorierte das rote Lichtsignal und krachte gegen die Schranke. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Polizeidirektion Görlitz und die Bundespolizeiinspektion Dresden berichten, war der 76-jährige Trabant-Fahrer gegen 13.25 Uhr auf der Dresdner Straße unterwegs, als er trotz rotem Lichtsignal einen Bahnübergang überquerte und dabei mit der sich senkenden Schranke zusammenstieß.

Anschließend flüchtete er unerlaubt vom Unfallort, ohne den Vorfall zu melden.

Eine Streife der Bundespolizei Dresden konnte vor Ort Glassplitter und die Gummiumrahmung einer Frontscheibe sicherstellen sowie die beschädigte Schranke dokumentieren.

Der Straßenverkehr wurde währenddessen von der Landespolizei geregelt. Der Vorfall führte zu insgesamt 56 Minuten Verspätung bei sieben Nahverkehrszügen.