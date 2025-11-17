Vollsperrung nach Frontal-Crash auf McDonald's Kreuzung, Polizei sucht nach Zeugen.

Aue - Am Sonntagabend krachte es auf der McDonald's Kreuzung in Aue ( Erzgebirge ). Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Kia und der BMW krachten auf der Kreuzung B169 und S255 frontal ineinander. © Niko Mutschmann

Wie die Polizei mitteilte, kollidierten auf der Kreuzung der B169 und dem Autobahnzubringer (S255) ein Kia und ein BMW.

Der 90-jährige BMW-Fahrer wollte vom Autobahnzubringer nach links in die Lößnitzer Straße (B169) abbiegen und krachte gegen den entgegenkommenden Kia.

Bei dem Unfall wurden der BMW-Fahrer, der Kia-Fahrer (25) sowie seine Beifahrerin (29) leicht verletzt. Sie wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Kreuzung in Richtung Autobahn gesperrt.