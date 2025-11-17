Vollsperrung nach Frontal-Crash auf McDonald's Kreuzung, Polizei sucht nach Zeugen.
Aue - Am Sonntagabend krachte es auf der McDonald's Kreuzung in Aue (Erzgebirge). Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, kollidierten auf der Kreuzung der B169 und dem Autobahnzubringer (S255) ein Kia und ein BMW.
Der 90-jährige BMW-Fahrer wollte vom Autobahnzubringer nach links in die Lößnitzer Straße (B169) abbiegen und krachte gegen den entgegenkommenden Kia.
Bei dem Unfall wurden der BMW-Fahrer, der Kia-Fahrer (25) sowie seine Beifahrerin (29) leicht verletzt. Sie wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.
Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Kreuzung in Richtung Autobahn gesperrt.
Polizei sucht nach Zeugen zum Unfallgeschehen
Beide Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Anschließend kam die Ölwehr zum Einsatz.
Der entstandene Sachschaden beläuft sich Polizeiangaben zufolge auf etwa 30.000 Euro.
Die Feuerwehren Aue und Alberoda waren mit 25 Personen und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Zudem waren drei Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei vor Ort.
Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern noch an.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 03771 12-100 entgegen.
Erstmeldung: 16. November 2025, 19.20 Uhr; letzte Aktualisierung: 17. November 2025, 13.48 Uhr
Titelfoto: Niko Mutschmann