Drei Verletzte nach Ampel-Crash im Landkreis Zwickau
Werdau/Fraureuth - Heftiger Ampel-Crash in Werdau (Landkreis Zwickau)! Am Montagmorgen kollidierten zwei Autos auf einer Umgehungsstraße miteinander. Mehrere Personen wurden verletzt.
Laut Polizei geschah der Unfall kurz vor 9 Uhr auf der S289 auf Höhe Fraureuth. Ein VW-Fahrer (74) war auf der Umgehungsstraße in Richtung Reichenbach unterwegs. Offenbar übersah er eine rote Ampel und brauste über die Kreuzung.
Mit fatalen Folgen: Im selben Moment bog ein Nissan-Fahrer (67) auf die Umgehungsstraße ab - es krachte gewaltig! Der VW donnerte dem Nissan in die Seite. An beiden Autos entstand ein Totalschaden.
Schnell rückten Rettungskräfte an. Sie mussten den Nissan-Fahrer aus seinem Auto befreien. Dabei wurde die Seite des Wagens komplett aufgeschnitten. Zudem mussten auslaufende Betriebsmittel gebunden werden.
Laut Polizei wurden der Nissan-Fahrer, der VW-Fahrer und dessen Beifahrerin (77) verletzt in ein Krankenhaus gebracht.
Die Staatsstraße musste für mehr als drei Stunden komplett gesperrt werden.
Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Beide Autos wurden nach dem Unfall abgeschleppt.
Titelfoto: Mike Müller