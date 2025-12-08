Drei Verletzte nach Ampel-Crash im Landkreis Zwickau

Werdau/Fraureuth - Heftiger Ampel-Crash in Werdau (Landkreis Zwickau )! Am Montagmorgen kollidierten zwei Autos auf einer Umgehungsstraße miteinander. Mehrere Personen wurden verletzt.

Auf der S289 krachte es am Montagmorgen zwischen Werdau und Fraureuth: Ein VW stieß mit einem Nissan zusammen. Die Straße war für mehr als drei Stunden gesperrt. © Mike Müller

Laut Polizei geschah der Unfall kurz vor 9 Uhr auf der S289 auf Höhe Fraureuth. Ein VW-Fahrer (74) war auf der Umgehungsstraße in Richtung Reichenbach unterwegs. Offenbar übersah er eine rote Ampel und brauste über die Kreuzung.



Mit fatalen Folgen: Im selben Moment bog ein Nissan-Fahrer (67) auf die Umgehungsstraße ab - es krachte gewaltig! Der VW donnerte dem Nissan in die Seite. An beiden Autos entstand ein Totalschaden.

Schnell rückten Rettungskräfte an. Sie mussten den Nissan-Fahrer aus seinem Auto befreien. Dabei wurde die Seite des Wagens komplett aufgeschnitten. Zudem mussten auslaufende Betriebsmittel gebunden werden.

Laut Polizei wurden der Nissan-Fahrer, der VW-Fahrer und dessen Beifahrerin (77) verletzt in ein Krankenhaus gebracht.