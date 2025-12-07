Autos krachen ineinander: Vier Verletzte bei Unfall auf der B2

Böhlen - Wegen eines Unfalls auf der B2 bei Böhlen im Landkreis Leipzig musste die Bundesstraße zwischen Zwenkau und der Pleißebrücke am Sonntag vorübergehend gesperrt werden. Inzwischen soll die Unfallstelle geräumt sein.

Auf der B2 bei Böhlen sind am Sonntag zwei Autos ineinander gekracht. Die Unfallstelle konnte inzwischen beräumt werden. © 7aktuell.de | Eric Pannier

Wie eine Sprecherin des Polizei-Lagezentrums auf Anfrage von TAG24 erklärte, war es gegen 10.30 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Kombis gekommen.

Beide Autos waren demnach auf der Bundesstraße in südwestliche Richtung unterwegs. In Höhe des Rastplatzes "Imbiss Waldeck" dann jedoch der Crash: Als der vorausfahrende Wagen verkehrswidrig nach links auf den Parkplatz auffahren wollte, rauschte der nachfolgende Kombi frontal in ihn hinein.

Bilder vom Ort des Geschehens zeigen, dass beide Fahrzeuge schwere Schäden bei dem Crash erlitten.

Wie die Polizei am Nachmittag mitteilte, wurden vier Personen zudem leicht verletzt. Sie alle sollen sich zum Zeitpunkt des Unfalls an Bord der beiden Kombis befunden haben.