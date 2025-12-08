Gegen Baum gekracht: Zwei 14-Jährige bei Unfall verletzt
Dohma - Zwei Mädchen im Alter von jeweils 14 Jahren sind am Sonntagnachmittag bei einem Transporter-Unfall südlich von Pirna verletzt worden!
Nach Angaben der Dresdner Polizei fuhr ein 52-Jähriger mit den Mädchen an Bord auf der S173 in Richtung des Dohmaer Ortsteils Cotta, bis ihm eine Kurve zum Verhängnis wurde.
Der Mann kam mit dem Opel Vivaro nach links von der Straße ab und krachte gegen mehrere Bäume, bis einer davon schließlich den Kleinbus stoppte. Der Fahrer kam unverletzt davon.
Die Feuerwehr sägte den im Geäst feststeckenden Transporter frei, der Abschleppdienst hievte das Gefährt zurück auf die Straße.
Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro.
Titelfoto: Daniel Förster