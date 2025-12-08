Heftiger Crash an A4-Abfahrt in Glauchau
Glauchau - Heftiger Crash an der A4 bei Glauchau (Landkreis Zwickau) am Montagmorgen!
Gegen 6.30 Uhr krachte es auf dem Seiferitzer Weg an der A4-Abfahrt "Glauchau-West" gewaltig. Zwei Autos kollidierten miteinander, ein weiteres Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt.
Laut Polizeiangaben kamen zwei Personen vorsorglich in ein Krankenhaus. Auf der Straße kam es aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen.
Im Einsatz waren Feuerwehr, Polizei und der Rettungsdienst. Durch den Unfall kam es laut Informationen vor Ort auch zu einem leichten Rückstau auf die A4.
Titelfoto: Andras Kretschel