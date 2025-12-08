Heftiger Crash an A4-Abfahrt in Glauchau

Glauchau - Heftiger Crash an der A4 bei Glauchau (Landkreis Zwickau ) am Montagmorgen!

An der A4-Abfahrt "Glauchau-West" krachte es am Montagmorgen: Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz. © Andras Kretschel

Gegen 6.30 Uhr krachte es auf dem Seiferitzer Weg an der A4-Abfahrt "Glauchau-West" gewaltig. Zwei Autos kollidierten miteinander, ein weiteres Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt.

Laut Polizeiangaben kamen zwei Personen vorsorglich in ein Krankenhaus. Auf der Straße kam es aufgrund des Unfalls zu Verkehrsbehinderungen.

