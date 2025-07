Eine Tote, zwei Schwerverletzte: Polizei sucht Zeugen nach schrecklichem Unfall in der Lausitz

Biehla (Landkreis Bautzen) - Schrecklicher Unfall in der Oberlausitz. Bei Biehla (Gemeinde Kamenz) geriet am Dienstag ein VW-Polo in den Gegenverkehr. Eine Frau (†53) kam ums Leben, zwei weitere Personen (63, 64) wurden schwer verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Der blaue Mitsubishi konnte nicht mehr ausweichen. © xcitepress/domenic prater

Um 10.10 Uhr ging der erste Notruf ein. Auf der S94 bei Biehla (Gemeinde Kamenz) kam es zu einem tödlichen Unfall.

Eine 53-Jährige war in ihrem VW Polo auf der Staatsstraße in Richtung Straßgräbchen unterwegs. Dann verlor sie aus noch zu klärender Ursache die Kontrolle über ihren Kleinwagen und geriet in den Gegenverkehr, sagte ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage. Die Fahrerin eines entgegenkommenden Mitsubishi Eclipse Cross konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Frontalcrash.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Polo in den Straßengraben geschleudert, der Mitsubishi drehte sich. Beide Autos haben wohl nur noch Schrottwert.

Für die Polo-Fahrerin kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unglücksstelle. Die 63-jährige Mitsubishi-Fahrerin und ihr 64-jähriger Beifahrer wurden hingegen schwer verletzt, schweben aber nicht in Lebensgefahr, hieß es von der Polizei am Nachmittag. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mindestens 30.000 Euro. Die S97 ist zur Stunde noch voll gesperrt.