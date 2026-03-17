Fahrer kurz abgelenkt, Fußgänger von Auto erfasst

Bei einem Unfall am Montagabend in Zwickau wurde ein Fußgänger angefahren und verletzt.

Von Claudia Ziems

Zwickau - Bei einem Unfall am Montagabend in Zwickau wurde ein Fußgänger angefahren und verletzt.

In Zwickau wurde ein Fußgänger (63) von einem Auto erfasst.
In Zwickau wurde ein Fußgänger (63) von einem Auto erfasst.  © Ralph Köhler

Gegen 18.45 Uhr war ein Ford-Fahrer (22) auf der Planitzer Straße in Richtung Bergmannstraße unterwegs.

"Weil er nach ersten Erkenntnissen kurz abgelenkt war, bemerkte er zu spät, dass ein Fußgänger auf Höhe des Hausgrundstücks 6 die Straße überquerte", teilte die Polizei auf TAG24-Nachfrage mit.

Der Ford-Fahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste den Fußgänger (63) aber trotzdem.

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Der 63-Jährige wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Ford krachte gegen einen Bordstein, durch die Trümmerteile wurde außerdem noch der Renault einer 48-Jährigen beschädigt, die hinter dem Ford fuhr.

Titelfoto: Ralph Köhler

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