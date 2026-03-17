Fahrer kurz abgelenkt, Fußgänger von Auto erfasst

Zwickau - Bei einem Unfall am Montagabend in Zwickau wurde ein Fußgänger angefahren und verletzt.

In Zwickau wurde ein Fußgänger (63) von einem Auto erfasst. © Ralph Köhler

Gegen 18.45 Uhr war ein Ford-Fahrer (22) auf der Planitzer Straße in Richtung Bergmannstraße unterwegs.

"Weil er nach ersten Erkenntnissen kurz abgelenkt war, bemerkte er zu spät, dass ein Fußgänger auf Höhe des Hausgrundstücks 6 die Straße überquerte", teilte die Polizei auf TAG24-Nachfrage mit.

Der Ford-Fahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste den Fußgänger (63) aber trotzdem.

Der 63-Jährige wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.