Fahrer kurz abgelenkt, Fußgänger von Auto erfasst
Zwickau - Bei einem Unfall am Montagabend in Zwickau wurde ein Fußgänger angefahren und verletzt.
Gegen 18.45 Uhr war ein Ford-Fahrer (22) auf der Planitzer Straße in Richtung Bergmannstraße unterwegs.
"Weil er nach ersten Erkenntnissen kurz abgelenkt war, bemerkte er zu spät, dass ein Fußgänger auf Höhe des Hausgrundstücks 6 die Straße überquerte", teilte die Polizei auf TAG24-Nachfrage mit.
Der Ford-Fahrer versuchte noch auszuweichen, erfasste den Fußgänger (63) aber trotzdem.
Der 63-Jährige wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.
Der Ford krachte gegen einen Bordstein, durch die Trümmerteile wurde außerdem noch der Renault einer 48-Jährigen beschädigt, die hinter dem Ford fuhr.
Titelfoto: Ralph Köhler