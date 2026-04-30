Auffahrunfall in Mittelsachsen: Anhänger reißt sich samt Traktor los und kracht in Gegenverkehr

Markersdorf - Zu einem schweren Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen kam es am frühen Donnerstagnachmittag in Claußnitz-Markersdorf ( Mittelsachsen ).

Alle beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt. © EHL Media/Dietmar Thomas

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein VW-Transporter mit einem Anhänger, auf dem sich ein Traktor befand, auf der B107 in Richtung Chemnitz unterwegs.

Wie die Polizei mitteilte, kam es aus bisher noch ungeklärten Gründen zu einer folgenschweren Kollision.

Offenbar fuhr ein Škoda-Fahrer auf einen vor ihm fahrenden Renault, der daraufhin auf den Anhänger auffuhr. Letzterer löste sich daraufhin von dem Transporter und rollte in den Gegenverkehr, wo er gegen einen entgegenkommenden Transporter krachte.

Noch unbestätigten Informationen zufolge wurden drei Personen verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Der Verkehrsunfalldienst war vor Ort, um Spuren zu sichern und den Unfallhergang zu rekonstruieren.

Derzeit ist auf der B107 zwischen "Am Hang" und Kirschweg für beide Richtungen nur ein Fahrtstreifen abwechselnd frei.