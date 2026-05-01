Skoda kracht mit voller Wucht gegen Baum: Auto zerstört, Fahrer (21) schwer verletzt

Kottmar - Heftiger Unfall zwischen Zittau und Löbau: In Kottmar kollidierte am Freitagmorgen ein Skoda frontal mit einem Baum. Der Wagen wurde völlig zerstört.

Der Skoda prallte mit überhöhter Geschwindigkeit gegen den Baum. © xcitepress/Thomas Baier

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der schwere Unfall gegen 6.50 Uhr im Kottmarer Ortsteil Neueibau.

Ein Skoda-Fahrer war gerade in Richtung Neugersdorf unterwegs, als er hinter einer Linkskurve offenbar nach rechts von der Straße abkam und frontal mit einem Baum kollidierte.

Nach Angaben der Polizei war der 21-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Durch die massive Wucht des Aufpralls wurde das Auto völlig zerstört. Der Fahrer wurde im Wrack eingeklemmt und musste von Einsatzkräften mit schwerem technischen Gerät befreit werden.

Zahlreiche Feuerwehren aus der Region, mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber waren vor Ort im Einsatz. Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte junge Mann mit dem Hubschrauber in ein Dresdner Krankenhaus geflogen.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden.