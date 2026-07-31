Fahrer übersieht vor ihm stehendes Auto: Mehrere Verletzte nach Unfall, darunter drei Kinder

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Heftiger Crash auf der S100: Bei einem Auffahrunfall nahe Neukirch im Landkreis Bautzen wurden mehrere Menschen verletzt.

Von Benjamin Richter

Neukirch/Lausitz - Heftiger Crash auf der S100: Bei einem Auffahrunfall nahe Neukirch im Landkreis Bautzen wurden mehrere Menschen verletzt.

Beide Unfallwagen wurden beschädigt.
Beide Unfallwagen wurden beschädigt.  © xcitepress / Christoph Lohse

Wie die Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall am Freitagmittag gegen 12.25 Uhr.

Nach ersten Erkenntnissen hielt ein Auto mit fünf Insassen am rechten Fahrbahnrand an, um einem davor stehenden Pannenauto zu helfen, das nicht mehr weiterfahren konnte.

Der Fahrer (47) des dahinter kommenden dritten Autos reagierte jedoch zu spät und fuhr geradewegs auf den vor ihm stehenden Wagen auf.

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Während er selbst unverletzt blieb, wurden alle Insassen in dem zweiten Auto verletzt: Vier Menschen im Alter von 2, 5, 11 und 29 zogen sich leichte Verletzungen zu. Die 59 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt.

Das Pannenauto selbst war nicht in den Auffahrunfall involviert.

Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war vor Ort im Einsatz.
Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst war vor Ort im Einsatz.  © xcitepress / Christoph Lohse

S100 nahe Neukirch nach Auffahrunfall gesperrt

Aufgrund der Anzahl an Verletzten wurde ein größeres Aufgebot an Rettungskräften alarmiert. Mehrere Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz, um die Verletzten medizinisch zu versorgen und in umliegende Krankenhäuser zu transportieren.

Auch die Feuerwehr unterstützte die Rettungsmaßnahmen und sicherte gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab.

Die S100 musste vollständig gesperrt werden, wodurch es im Bereich der Unfallstelle zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Die Feuerwehr reinigte die Straße und nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf.

Titelfoto: xcitepress / Christoph Lohse

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