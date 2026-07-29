Kind (13) bei Kreuzungs-Crash nahe Karls Erlebnisdorf verletzt

Döbeln - Am Mittwochmittag ist es auf der B169 bei Döbeln (Landkreis Mittelsachsen ) zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei wurde ein Kind (13) verletzt.

Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. © EHL Media/Justin Kurowski

Der Unfall passierte im Kreuzungsbereich der Bundesstraße in der Nähe von Karls Erlebnisdorf und wurde gegen 11.45 Uhr bei der Polizei gemeldet.

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage bestätigt, waren wohl wegen eines Rotlichtverstoßes ein BMW und ein VW zusammengestoßen. Welcher der Fahrer den Unfall verursacht hat, ist noch unklar.

Bei dem Zusammenstoß wurde ein 13 Jahre altes Kind leicht verletzt.