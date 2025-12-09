Fahrzeug kracht mit Baum zusammen: 22-Jähriger stirbt bei schwerem Unfall in Bad Düben

Bad Düben - Rettungskräfte kämpften am Montagabend um das Leben eines 22-Jährigen. Er war auf der B183 in Nordsachsen verunglückt und erlag seinen Verletzungen.

Durch die Kollision wurde der Baum entwurzelt. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Wie die Polizeidirektion Leipzig auf TAG24-Anfrage bestätigte, war der Mann gegen kurz vor 21 Uhr auf der Görzschlitzer Straße (B183) in Bad Düben mit seinem Opel stadteinwärts unterwegs.

Nach ersten Informationen kam er in einer Linkskurve mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben.

Sein Fahrzeug hat sich dabei überschlagen und ist in einen Baum gekracht.

Wie TAG24 von vor Ort erfuhr, sollen rund 30 Feuerwehrkräfte aus Bad Düben und Schnaditz im Einsatz gewesen sein. Sie befreiten den eingeklemmten Fahrer und übergaben ihn an den Rettungsdienst.