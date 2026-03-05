 1.042

Auto kracht gegen Baum und landet im Wald

Fahrtende im Wald: Am Mittwochabend ist ein Auto im Landkreis Bautzen von der Straße abgekommen.

Von Maximilian Schiffhorst

Elsterheide - Fahrtende im Wald: Am Mittwochabend ist ein Auto im Landkreis Bautzen von der Straße abgekommen.

Nach der Kollision mit einem Baum blieb am Mittwochabend von der Front eines Autos nicht mehr viel übrig.
Nach der Kollision mit einem Baum blieb am Mittwochabend von der Front eines Autos nicht mehr viel übrig.  © xcitepress/christoph lohse

Der Wagen durchbrach nach TAG24-Informationen an der Ortsverbindungsstraße zwischen Klein Partwitz und Bluno (Gemeinde Elsterheide) einen Wildschutzzaun und prallte anschließend gegen einen Baum.

Dem Fahrer soll es noch selbst gelungen sein, sich aus seinem Auto zu befreien. Alarmierte Retter übernahmen die medizinische Versorgung.

Der Frontbereich des Fahrzeugs war stark demoliert, wie Fotos belegen.

Deswegen schlägt die Verbraucherzentrale Sachsen jetzt Alarm
Sachsen Deswegen schlägt die Verbraucherzentrale Sachsen jetzt Alarm

Kurzzeitig musste die betroffene Straße voll gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren der Gemeinde Elsterheide, der Rettungsdienst aus Lauta und Spremberg sowie die Polizei.

Titelfoto: xcitepress/christoph lohse

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: