1.042
Auto kracht gegen Baum und landet im Wald
Elsterheide - Fahrtende im Wald: Am Mittwochabend ist ein Auto im Landkreis Bautzen von der Straße abgekommen.
Der Wagen durchbrach nach TAG24-Informationen an der Ortsverbindungsstraße zwischen Klein Partwitz und Bluno (Gemeinde Elsterheide) einen Wildschutzzaun und prallte anschließend gegen einen Baum.
Dem Fahrer soll es noch selbst gelungen sein, sich aus seinem Auto zu befreien. Alarmierte Retter übernahmen die medizinische Versorgung.
Der Frontbereich des Fahrzeugs war stark demoliert, wie Fotos belegen.
Kurzzeitig musste die betroffene Straße voll gesperrt werden.
Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren der Gemeinde Elsterheide, der Rettungsdienst aus Lauta und Spremberg sowie die Polizei.
Titelfoto: xcitepress/christoph lohse