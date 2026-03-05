Auto kracht gegen Baum und landet im Wald

Elsterheide - Fahrtende im Wald: Am Mittwochabend ist ein Auto im Landkreis Bautzen von der Straße abgekommen.

Nach der Kollision mit einem Baum blieb am Mittwochabend von der Front eines Autos nicht mehr viel übrig. © xcitepress/christoph lohse

Der Wagen durchbrach nach TAG24-Informationen an der Ortsverbindungsstraße zwischen Klein Partwitz und Bluno (Gemeinde Elsterheide) einen Wildschutzzaun und prallte anschließend gegen einen Baum.

Dem Fahrer soll es noch selbst gelungen sein, sich aus seinem Auto zu befreien. Alarmierte Retter übernahmen die medizinische Versorgung.

Der Frontbereich des Fahrzeugs war stark demoliert, wie Fotos belegen.

Kurzzeitig musste die betroffene Straße voll gesperrt werden.