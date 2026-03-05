Kollision mit Reh: Frontscheibe völlig zerstört
Boxberg/Oberlausitz - Heftiger Unfall in der Oberlausitz! Am Mittwochabend ist ein VW mit Wild kollidiert.
Ersten TAG24-Informationen zufolge war das Fahrzeug mit drei Insassen auf der B156 zwischen Boxberg und Weißwasser unterwegs.
Dabei kreuzte offenbar ein Reh gegen 20.30 Uhr die Straße, wobei ein Zusammenstoß nicht mehr vermeidbar war.
Fotos vom Einsatzort zeigen ein beschädigtes Dach sowie eine völlig zerstörte Frontscheibe. Das Tier verendete wenige Meter hinter dem Auto im Graben.
Eine Person soll leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert worden sein.
Mehrere Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um den Brandschutz. Auch Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.
