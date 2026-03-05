 1.173

Kollision mit Reh: Frontscheibe völlig zerstört

Heftiger Unfall in der Oberlausitz! Am Mittwochabend ist ein VW mit Wild kollidiert.

Von Maximilian Schiffhorst

Ein Wildunfall zwischen Boxberg und Weißwasser hinterließ am betroffenen VW deutliche Spuren.
Ersten TAG24-Informationen zufolge war das Fahrzeug mit drei Insassen auf der B156 zwischen Boxberg und Weißwasser unterwegs.

Dabei kreuzte offenbar ein Reh gegen 20.30 Uhr die Straße, wobei ein Zusammenstoß nicht mehr vermeidbar war.

Fotos vom Einsatzort zeigen ein beschädigtes Dach sowie eine völlig zerstörte Frontscheibe. Das Tier verendete wenige Meter hinter dem Auto im Graben.

Eine Person soll leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert worden sein.

Der Reh-Kadaver lag im Straßengraben.
Mehrere Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um den Brandschutz. Auch Polizei und Rettungsdienst waren im Einsatz.

