Fataler Unfall auf Landstraße: Fahrer (†57) stirbt eingeklemmt in Auto
Fischbach / Stolpen - Auf der S159 zwischen Fischbach und Stolpen kam es am Mittwochmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall.
Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte, fuhr gegen 9 Uhr morgens ein 57-jähriger Mann mit seinem Ford Kuga aus einem Kreisverkehr von er B6 auf die Stolpener Straße.
Aus bisher ungeklärten Umständen kam der Fahrer jedoch in einer leichten Kurve mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum neben der Straße.
Wenig später trafen die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am Unfallort ein, doch für den 57-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.
Durch den heftigen Zusammenprall wurde er in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr freigeschnitten werden.
Die S159 wurde für die Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Arbeiten befinden sich gerade in den letzten Zügen, sodass damit zu rechnen ist, dass die Straße bald wieder befahrbar ist, so der Polizeisprecher.
Titelfoto: Rocci Klein