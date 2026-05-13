Fataler Unfall auf Landstraße: Fahrer (†57) stirbt eingeklemmt in Auto

Fischbach / Stolpen - Auf der S159 zwischen Fischbach und Stolpen kam es am Mittwochmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall .

Der rote Ford Kuga ist nach dem Unfall völlig deformiert. © Rocci Klein

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz gegenüber TAG24 erklärte, fuhr gegen 9 Uhr morgens ein 57-jähriger Mann mit seinem Ford Kuga aus einem Kreisverkehr von er B6 auf die Stolpener Straße.

Aus bisher ungeklärten Umständen kam der Fahrer jedoch in einer leichten Kurve mit hoher Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum neben der Straße.

Wenig später trafen die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am Unfallort ein, doch für den 57-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Durch den heftigen Zusammenprall wurde er in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr freigeschnitten werden.