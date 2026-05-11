Motorrad mit Beiwagen kracht in VW Bus: Zwei Personen verletzt, darunter 10-jähriges Mädchen

Lückendorf - Am Sonntagmittag ist in der Nähe von Lückendorf (Landkreis Zittau) ein Motorrad mit einem VW Bus zusammengekracht.

Ein 37-Jähriger und ein zehn Jahre altes Mädchen verunglückten mit dem Motorrad nahe Lückendorf. © xcitepress/tb

Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, war der 37-jährige Motorradfahrer gemeinsam mit einem zehn Jahre alten Mädchen, das im Beiwagen saß, gegen 13 Uhr von Eichgraben in Richtung Lückendorf unterwegs.

Nach TAG24-Informationen soll der Motorradfahrer auf der S132 mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Haarnadelkurve gefahren sein, als er plötzlich mit dem VW Multivan eines 55 Jahre alten Mannes zusammenstieß.

Der 37-Jährige und das Mädchen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Infolge des Unfalls sperrten Beamte des Zittauer Reviers die Strecke für gut anderthalb Stunden.