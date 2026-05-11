Motorrad mit Beiwagen kracht in VW Bus: Zwei Personen verletzt, darunter 10-jähriges Mädchen
Lückendorf - Am Sonntagmittag ist in der Nähe von Lückendorf (Landkreis Zittau) ein Motorrad mit einem VW Bus zusammengekracht.
Wie die Görlitzer Polizei mitteilte, war der 37-jährige Motorradfahrer gemeinsam mit einem zehn Jahre alten Mädchen, das im Beiwagen saß, gegen 13 Uhr von Eichgraben in Richtung Lückendorf unterwegs.
Nach TAG24-Informationen soll der Motorradfahrer auf der S132 mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Haarnadelkurve gefahren sein, als er plötzlich mit dem VW Multivan eines 55 Jahre alten Mannes zusammenstieß.
Der 37-Jährige und das Mädchen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Infolge des Unfalls sperrten Beamte des Zittauer Reviers die Strecke für gut anderthalb Stunden.
Den Sachschaden schätzt die Polizei auf gut 15.000 Euro. Der Verkehrs- und Verfügungsdienst ermittelt nun zu den genauen Umständen des Unfalls.
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