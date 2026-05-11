Schwerer Unfall bei Moritzburg: VW-Fahrer kracht gegen Baum und überschlägt sich

Reichenberg (Moritzburg) - Schwerer Unfall am Montagmorgen auf der Dresdner Straße (S 179): Ein VW Tiguan kam bei regennasser Fahrbahn von der Straße ab, krachte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Der VW Tiguan kam bei Regen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. © Roland Halkasch

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ereignete sich der Unfall gegen 8.10 Uhr in Reichenberg bei Moritzburg.

Der Fahrer des VW Tiguan war in Richtung Moritzburg unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich nach links von der Fahrbahn abkam.

Dabei raste der Wagen in den Straßengraben, fuhr gegen einen kleineren Baum und überschlug sich anschließend. Der SUV blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Ersthelfer und Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Fahrer, der zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Am VW entstand vermutlich Totalschaden. Während der Bergungs- und Rettungsarbeiten wurde der Verkehr nach TAG24-Infos an der Unfallstelle vorbeigeleitet, wodurch es zeitweise zu Behinderungen kam.