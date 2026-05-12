Wendemanöver geht schief: Bus kippt in Straßengraben

Kriebstein - Dieses Wendemanöver eines Busfahrers am Dienstagnachmittag ging kräftig schief! Anstatt eine neue Linie aufzunehmen, musste der Linienbus abgeschleppt werden. Zum Glück war zum Zeitpunkt des Unfalls kein Fahrgast im Bus.

Die Frontpartie des Busses hing in der Luft. © EHL Media/Dietmar Thomas

Der Linienbus war gegen 15.15 Uhr auf der Waldheimer Straße im Kriebsteiner Ortsteil Reichenbach (Landkreis Mittelsachsen) unterwegs.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte der Busfahrer im Bereich einer Zufahrt zu einem Stallgelände wenden, um anschließend wieder eine neue Linie aufzunehmen.

Doch während des Wendemanövers kam es offenbar zu einem Fahrfehler, wodurch der Linienbus von der Fahrbahn abkam und seitlich in den Graben rutschte.

Das Fahrzeug geriet in Schieflage und kippte teilweise in einen Straßengraben, sodass die Frontpartie in der Luft hing.

Für den Bus ging es weder vor noch zurück. Ein Abschleppunternehmen musste gerufen werden.

Großes Glück: Während des Manövers befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Der Fahrer blieb derzeitigen Informationen zufolge unverletzt.