Wendemanöver geht schief: Bus kippt in Straßengraben
Kriebstein - Dieses Wendemanöver eines Busfahrers am Dienstagnachmittag ging kräftig schief! Anstatt eine neue Linie aufzunehmen, musste der Linienbus abgeschleppt werden. Zum Glück war zum Zeitpunkt des Unfalls kein Fahrgast im Bus.
Der Linienbus war gegen 15.15 Uhr auf der Waldheimer Straße im Kriebsteiner Ortsteil Reichenbach (Landkreis Mittelsachsen) unterwegs.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte der Busfahrer im Bereich einer Zufahrt zu einem Stallgelände wenden, um anschließend wieder eine neue Linie aufzunehmen.
Doch während des Wendemanövers kam es offenbar zu einem Fahrfehler, wodurch der Linienbus von der Fahrbahn abkam und seitlich in den Graben rutschte.
Das Fahrzeug geriet in Schieflage und kippte teilweise in einen Straßengraben, sodass die Frontpartie in der Luft hing.
Für den Bus ging es weder vor noch zurück. Ein Abschleppunternehmen musste gerufen werden.
Großes Glück: Während des Manövers befanden sich keine Fahrgäste im Bus. Der Fahrer blieb derzeitigen Informationen zufolge unverletzt.
Linienbus wird abgeschleppt
Die Feuerwehr Ehrenberg kam zum Einsatz und sicherte das Fahrzeug zunächst gegen ein weiteres Abrutschen und bereitete die Bergung durch ein Abschleppunternehmen vor.
Der Linienbus wurde durch den Unfall schwer beschädigt. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch nicht vor.
Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.
Aufgrund der Lage des Busses musste die Waldheimer Straße bis zur Bergung voll gesperrt werden. Mittlerweile ist die Straße aber wieder freigegeben.
Titelfoto: EHL Media/Dietmar Thomas