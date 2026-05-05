Fiat rollt Abhang hinunter und kracht gegen Hauswand
Hohenstein-Ernstthal - Am Dienstagvormittag krachte es in Hohenstein-Ernstthal. Was ist bisher bekannt?
Wie die Polizei mitteilte, ging die Unfallmeldung gegen 10.30 Uhr in der Leitstelle ein. Demnach war eine Fiat-Fahrerin in der Fritz-Heckert-Siedlung mit ihrem Auto gegen eine Hauswand gekracht.
TAG24-Informationen zufolge hatte sie offenbar zuvor die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war einen etwa sechs Meter tiefen und 20 Meter langen Abhang hinuntergerollt.
Die Fahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.
Die Straße Fritz-Heckert-Siedlung war während des Einsatzes voll gesperrt.
Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal im Einsatz.
Titelfoto: Andreas Kretschel