Fiat rollt Abhang hinunter und kracht gegen Hauswand

Hohenstein-Ernstthal - Am Dienstagvormittag krachte es in Hohenstein-Ernstthal. Was ist bisher bekannt?

Der Fiat rollte den Abhang hinunter und stieß gegen die Hauswand. © Andreas Kretschel

Wie die Polizei mitteilte, ging die Unfallmeldung gegen 10.30 Uhr in der Leitstelle ein. Demnach war eine Fiat-Fahrerin in der Fritz-Heckert-Siedlung mit ihrem Auto gegen eine Hauswand gekracht.

TAG24-Informationen zufolge hatte sie offenbar zuvor die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war einen etwa sechs Meter tiefen und 20 Meter langen Abhang hinuntergerollt.

Die Fahrerin wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.