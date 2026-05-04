Nach Unfall-Chaos in Sachsen: Mann stirbt im Krankenhaus

Weinböhla - Nach einer Unfallfahrt im Landkreis Meißen ist ein Škoda-Fahrer (†61) im Krankenhaus gestorben. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Nach einer Unfallfahrt mit Todesfolge in Weinböhla sucht die Polizei nach Zeugen. © Roland Halkasch

Der 61-Jährige erlag am Sonntag seinen Verletzungen im Krankenhaus, nachdem er bereits am Mittwochmittag in Weinböhla unmittelbar hintereinander zwei Unfälle gebaut hatte.

Zunächst war der Mann mit seinem Škoda Yeti auf der Auerstraße unterwegs, als er plötzlich in den Gegenverkehr steuerte und eine entgegenkommende Škoda-Fahrerin (85) touchierte, wie die Polizeidirektion Dresden am Montag mitteilte.

Trotz der Kollision fuhr der 61-Jährige weiter und bog wenige Meter weiter auf die Weinböhlaer Straße ab, bretterte dabei über den Gehweg und zerstörte sein Gefährt letztlich mit einem Knall gegen einen Zaun.

Anschließend wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei untersucht nun, ob der Mann möglicherweise unter gesundheitlichen Problemen litt, die für die Todesfahrt verantwortlich gewesen sein könnten. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Zeugen.