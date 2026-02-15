Ford kippt nach Auffahrunfall auf die Seite
Zwickau - Ein kurioser Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Zwickau. Eine Person wurde dabei verletzt.
Ersten Polizeiinformationen zufolge krachte es gegen 14 Uhr in der Schloßparkstraße.
Eine Frau wollte mit ihrem Ford Kuga, der in einer Parkreihe am Straßenrand stand, losfahren. Doch aus bisher noch ungeklärter Ursache fuhr sie beim Anfahren gegen den vor ihr stehenden Ford.
Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der zweite Ford nach vorne geschoben wurde und auf einen davor parkenden Seat prallte.
Der Kuga der Unfallverursacherin hob nach der Kollision kurz ab und landete schließlich seitlich auf der Fahrerseite.
Die Fahrerin wurde verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
An den drei Autos entstand ersten Angaben der Polizei zufolge ein Gesamtschaden von rund 45.000 Euro.
Die Schloßparkstraße war für die Dauer der Rettungs- und Räumungsarbeiten vollständig gesperrt.
Titelfoto: Mike Müller