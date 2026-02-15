Ford kippt nach Auffahrunfall auf die Seite

Zwickau - Ein kurioser Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Zwickau . Eine Person wurde dabei verletzt.

Der Ford landete nach dem Aufprall auf der Seite. © Mike Müller

Ersten Polizeiinformationen zufolge krachte es gegen 14 Uhr in der Schloßparkstraße.

Eine Frau wollte mit ihrem Ford Kuga, der in einer Parkreihe am Straßenrand stand, losfahren. Doch aus bisher noch ungeklärter Ursache fuhr sie beim Anfahren gegen den vor ihr stehenden Ford.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der zweite Ford nach vorne geschoben wurde und auf einen davor parkenden Seat prallte.

Der Kuga der Unfallverursacherin hob nach der Kollision kurz ab und landete schließlich seitlich auf der Fahrerseite.

Die Fahrerin wurde verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.