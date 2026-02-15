Skoda und Kia in heftigen Unfall verwickelt: Offenbar mehrere Schwerverletzte

Bannewitz - Heftiger Crash am Nachmittag! In Bannewitz waren am Sonntag zwei Autos in einen Unfall verwickelt. Es sollen dabei mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden sein.

Auf der Horkenstraße in Bannewitz kam es am Nachmittag zu einem schweren Unfall. © Roland Halkasch

Ob und wie viele Verletzte es bei dem Unfall gegen 17 Uhr auf der Horkenstraße gegeben hat, konnte die Polizeidirektion Dresden auf Anfrage noch nicht sagen.

Laut TAG24-Informationen sollen insgesamt sechs Personen zu Schaden gekommen sein. Aufgrund dessen war auch der Rettungshubschrauber vor Ort.

Den Bildern vor Ort nach waren ein weißer Kia Sportage und ein dunkelgrauer Skoda Scala in den Unfall verwickelt. Letzterer stieß dabei gegen einen Laternenmast.

Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt.