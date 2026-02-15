Skoda und Kia in heftigen Unfall verwickelt: Offenbar mehrere Schwerverletzte
Bannewitz - Heftiger Crash am Nachmittag! In Bannewitz waren am Sonntag zwei Autos in einen Unfall verwickelt. Es sollen dabei mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden sein.
Ob und wie viele Verletzte es bei dem Unfall gegen 17 Uhr auf der Horkenstraße gegeben hat, konnte die Polizeidirektion Dresden auf Anfrage noch nicht sagen.
Laut TAG24-Informationen sollen insgesamt sechs Personen zu Schaden gekommen sein. Aufgrund dessen war auch der Rettungshubschrauber vor Ort.
Den Bildern vor Ort nach waren ein weißer Kia Sportage und ein dunkelgrauer Skoda Scala in den Unfall verwickelt. Letzterer stieß dabei gegen einen Laternenmast.
Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt.
Die Horkenstraße musste aufgrund des Unfalls gesperrt werden.
Wie es zum Crash kommen konnte, ist noch unklar.
Titelfoto: Bildmontage/Roland Halkasch (2)