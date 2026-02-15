 7.033

Skoda und Kia in heftigen Unfall verwickelt: Offenbar mehrere Schwerverletzte

Am Sonntagnachmittag krachte es in Bannewitz. Zwei Autos waren in den Unfall verwickelt.

Von Anne-Sophie Mielke

Bannewitz - Heftiger Crash am Nachmittag! In Bannewitz waren am Sonntag zwei Autos in einen Unfall verwickelt. Es sollen dabei mehrere Personen zum Teil schwer verletzt worden sein.

Auf der Horkenstraße in Bannewitz kam es am Nachmittag zu einem schweren Unfall.
Auf der Horkenstraße in Bannewitz kam es am Nachmittag zu einem schweren Unfall.  © Roland Halkasch

Ob und wie viele Verletzte es bei dem Unfall gegen 17 Uhr auf der Horkenstraße gegeben hat, konnte die Polizeidirektion Dresden auf Anfrage noch nicht sagen.

Laut TAG24-Informationen sollen insgesamt sechs Personen zu Schaden gekommen sein. Aufgrund dessen war auch der Rettungshubschrauber vor Ort.

Den Bildern vor Ort nach waren ein weißer Kia Sportage und ein dunkelgrauer Skoda Scala in den Unfall verwickelt. Letzterer stieß dabei gegen einen Laternenmast.

Unfall im Erzgebirge: Auto kracht gegen Haus
Sachsen Unfall Unfall im Erzgebirge: Auto kracht gegen Haus

Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt.

Ein Skoda war dabei gegen einen Laternenmast gekracht.
Ein Skoda war dabei gegen einen Laternenmast gekracht.  © Roland Halkasch
Auch ein Kia war in den Unfall verwickelt.
Auch ein Kia war in den Unfall verwickelt.  © Roland Halkasch
Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.  © xcitepress

Die Horkenstraße musste aufgrund des Unfalls gesperrt werden.

Wie es zum Crash kommen konnte, ist noch unklar.

TAG24 bleibt dran!

Titelfoto: Bildmontage/Roland Halkasch (2)

Mehr zum Thema Sachsen Unfall: