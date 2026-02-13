BMW rammt Opel auf die Seite: Vorfahrtsfehler führt zu drei Verletzten

Borsdorf - Schwerer Unfall im Borsdorfer Ortsteil Panitzsch. Auf der Kreuzung B6 und Tauchaer Straße kollidierten am Freitagabend ein BMW und ein Opel so heftig miteinander, dass der Opel auf die Seite kippte. Die Beteiligten hatten offenbar Glück im Unglück.

Auf der Kreuzung B6 und Tauchaer Straße in Borsdorf ist es am Freitagabend zu einem schweren Unfall zwischen einem Opel und einem BMW gekommen. Beide kollidierten so heftig miteinander, dass der Opel auf die Seite kippte. © EHL Media/Erik-Holm Langhof

Denn wie ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums gegenüber TAG24 erklärte, kamen die drei Personen allesamt mit leichten Verletzungen davon.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 17.50 Uhr. Grund war den bisherigen Erkenntnissen zufolge ein Vorfahrtsfehler an der durch Ampeln geregelten Kreuzung. Wer diesen beging, dazu wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Die Kollision beider Fahrzeuge war so heftig, dass der Opel infolgedessen auf die Seite kippte. Von den beiden Personen im Auto musste eine durch die Feuerwehr befreit werden. Anschließend kamen beide, ebenso wie der Fahrer des BMWs, in die Obhut des Rettungsdienstes, der sie in ein Krankenhaus brachte.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Kreuzung vollständig gesperrt, wodurch es nach TAG24-Informationen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr kam.