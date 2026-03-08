Schwerer Unfall am Festungsberg: Škoda kracht gegen Baum

Königstein - Heftiger Crash in der Sächsischen Schweiz ! Am frühen Sonntagmorgen ist ein Auto am Festungsberg zwischen Königstein und Struppen verunglückt.

Für einen Škoda endete die Fahrt am Sonntagmorgen in einem Waldstück an der Festung Königstein. © Marko Förster

Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war der Fahrer (18) eines Škodas auf der B172 unterwegs, als er gegen 3.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam.

Der junge Mann durchbrach einen Wildschutzzaun und kollidierte mit einem Baum, der beim Aufprall umkippte und teils über der Fahrbahn lag.

Rettungskräfte mussten den verletzten 18-Jährigen in ein Krankenhaus bringen.

Fotos vom Unfallort zeigen, dass die Front des Elektro-SUV stark demoliert wurde. Der Sachschaden soll bei rund 30.000 Euro liegen.