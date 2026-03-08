 4.107

Schwerer Unfall am Festungsberg: Škoda kracht gegen Baum

Heftiger Crash in der Sächsischen Schweiz! Am frühen Sonntagmorgen ist ein Auto am Festungsberg zwischen Königstein und Struppen verunglückt.

Von Maximilian Schiffhorst

Für einen Škoda endete die Fahrt am Sonntagmorgen in einem Waldstück an der Festung Königstein.
Wie die Polizei auf TAG24-Nachfrage mitteilte, war der Fahrer (18) eines Škodas auf der B172 unterwegs, als er gegen 3.40 Uhr aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße abkam.

Der junge Mann durchbrach einen Wildschutzzaun und kollidierte mit einem Baum, der beim Aufprall umkippte und teils über der Fahrbahn lag.

Rettungskräfte mussten den verletzten 18-Jährigen in ein Krankenhaus bringen.

Fotos vom Unfallort zeigen, dass die Front des Elektro-SUV stark demoliert wurde. Der Sachschaden soll bei rund 30.000 Euro liegen.

Ein Abschlepper musste das stark beschädigte E-Auto bergen.
Der umgestürzte Baum wurde von alarmierten Feuerwehrleuten mittels Motorsäge zerteilt und anschließend beseitigt. Ein Abschlepper kümmerte sich um das Auto. Über zwei Stunden lang war nur eine Spur für den Verkehr freigegeben.

