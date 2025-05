Fürchterlicher Unfall bei Pirna: Biker kracht in Audi - tot

Pirna - Schrecklicher Unfall am Sonntag. Auf der S169 bei Pirna verunglückte ein Biker tödlich. Der 51-Jährige kollidierte mit einem entgegenkommenden Audi. Herbeigeeilte Ersthelfer konnten nichts mehr für ihn tun.

Der Biker hatte den Audi offenbar zu spät gesehen. © Marko Förster

Der schlimme Unfall passierte am Sonntagmittag gegen 13.50 Uhr. Ein 51-jähriger Yamaha-Fahrer war auf der S169 von Langhennersdorf in Richtung Pirna-Krietzschwitz unterwegs. Am Abzweig nach Leupoldishain passierte es.

In einer langen Rechtskurve verzog der Biker nach links und geriet in den Gegenverkehr, hieß es von der Polizei auf TAG24-Nachfrage.

Der 67-jährige Fahrer eines roten Audi A1 konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Crash. Motorrad und Audi krachten frontal ineinander. Der Biker wurde vom Motorrad gehoben, prallte auf die Fahrbahn.

Zwei Ärzte, die im Auto hinter dem Verunfallten saßen, stiegen sofort aus und leisteten Erste Hilfe. Doch sie konnten nichts mehr für den 51-Jährigen tun. "Er verstarb noch an der Unfallstelle", bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber TAG24.

Der 67-jährige Audi-Fahrer und seine 65-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 30.000 Euro. Für die Dauer des Einsatzes war die Staatsstraße rund um die Unfallstelle voll gesperrt. Nach vier Stunden wurde die Sperrung aufgehoben.